العراق يسجل ارتفاعاً بمعدل الوفيات والإصابات اليومية بفيروس (كورونا)

سجل العراق اليوم الثلاثاء، 118 حالة وفاة جديدة، بفيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد-19)، خلال 24 ساعة الماضية.



كما تم تسجيل 2426 إصابة جديدة، وفق ما أعلنت زارة الصحة والبيئة العراقية، ليبلغ مجموع الإصابات في العراق حتى الآن 64701 إصابة، وحالات الشفاء 25764 حالة، بينما الوفيات فوصلت 2685.



وتم فحص 11813 نموذجا في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق 624420 نموذجا".



رام الله - دنيا الوطن