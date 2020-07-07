إسرائيل تسجل معدل إصابات ووفيات يومية عالٍ جداً بفيروس (كورونا)





وأفادت وزارة الصحة أنه تم تسجيل 1.137 إصابة جديدة، وثماني حالات وفاة، خلال 24 ساعة، ليرتفع عدد المصابين بفيروس (كورونا) إلى 31.886 مصاباً.





ومن بين المصابين، 86 بحالة خطيرة، فيما ارتفع عدد حالات الوفاة إلى 342 حالة.





رام الله - دنيا الوطنسجلت إسرائيل اليوم الثلاثاء، معدل إصابات ووفيات يومية عالية جداً بفيروس (كورونا)، خلال 24 ساعة.