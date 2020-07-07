قوات الاحتلال تطارد عدداً من مركبات المواطنين جنوب الخليل

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رام الله - دنيا الوطن

طاردت قوات الاحتلال الاسرائيلي عدداً من مركبات المواطنين جنوب مدينة الخليل، مساء اليوم الثلاثاء، ما أدى إلى دهس طفلة من قبل إحدى المركبات المطاردة.



وأفاد ذوو الطفلة، جود بدر أبو ماضي (5 سنوات)، بأن ابنتهم أصيبت بجروح متوسطة عقب دهسها من قبل احدى المركبات التي طاردتها قوات الاحتلال قرب "مفترق الفحص" جنوب المدينة، كما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).