ملحم: تمديد الإغلاق لمدة خمسة أيام أخرى بدءاً من صباح الأربعاء

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رام الله - دنيا الوطن

أعلن إبراهيم ملحم، الناطق باسم الحكومة الفلسطينية، مساء اليوم الثلاثاء، استمرار إغلاق محافظات الضفة الغربية، لمدة خمسة أيام أخرى، بدءاً من صباح يوم غدٍ الأربعاء.



وأضاف ملحم في مؤتمر صحفي عقده اليوم في رام الله، أنه يسمح بفتح المخابز السوبرماركت والصيدليات.



وأضاف: أن البنوك تعمل وفق إجراءات الطوارئ وأن نقل المواد الغذائية والزراعية بين المحافظات سيكون وفق شروط السلامة المشددة.



كما أعلن المباشرة بتفعيل لجان الطوارئ المحلية في جميع محافظات الوطن لحماية المواطنين والتأكد من التزام المواطنين بالإجراءات الصحية، مع العمل على صياغة ميثاق شرف وطني لمنع إقامة الأعراس وبيوت العزاء.



وسيتم تشديد الاجراءات العقابية بحق المخالفين بغرامات أو إغلاق المحال أو الحبس لكل من يخالف التعليمات.



وتوجه ملحم إلى أهلنا في أراضي عام 48، بالامتناع عن زيارة الضفة خلال الفترة الحالية.