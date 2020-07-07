عاجل

  • تركيا: تسجيل 1053 إصابة بفيروس (كورونا) و19 وفاة جديدة

  • الجزائر: تسجيل 475 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) و9 وفيات

شؤون فلسطينية

عريقات يوجه رسائل شكر لبرلمانات الدول المؤيدة للحق الفلسطيني

عريقات يوجه رسائل شكر لبرلمانات الدول المؤيدة للحق الفلسطيني
رام الله - دنيا الوطن
وجه أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية د.صائب عريقات رسائل رسمية لمجلس الشيوخ التشيلي، وبرلمانات كل من بلجيكا، ولوكسمبورغ وهولندا تعرب عن شكر وتقدير القيادة والشعب الفلسطيني للمسؤولية والشجاعة التي أبدتها هذه البرلمانات لتمرير قرارات تتعلق بمطالبة حكوماتها بإدانة أي قرار تتخذه إسرائيل لضم الأرض الفلسطينية المحتلة، وإتخاذ تدابير فعالة ومضادة نحو الرد بشكل متناسب على الضم المخالف للقانون الدولي، والدفع بشكل نشط من أجل إتخاذ إجراءات عقابية على مستوى أوروبا إذا قررت إسرائيل المضي بالضم.

وأكد عريقات في رسائله أن إسرائيل تهدف إلى جعل ممارسات إحتلالها غير القانونية طبيعية بما فيها الضم وجرائم العدوان والمشروع الإستيطاني الإستعماري الذي يعرّفه ميثاق روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية باعتباره جريمة حرب موصوفة. 

وأشاد أنه لن يكون هناك سلام دون احترام كامل حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف بما فيها الحق في تقرير المصير وقال: " تتعرض فلسطين لتهديد المزيد من الضم، والذي يعني سرقة المزيد من الأرض الفلسطينية ونهب المزيد من الموارد الطبيعية والسيطرة على الحدود والمجال الجوي والكهرومغناطيسي والحدود البحرية وتعزيز نظام الفصل العنصري في القرن 21، مقابل إنكار حق فلسطين في الوجود، والقضاء على احتمالات حل الدولتين وأمست هذه الممارسات بحاجة إلى ردع فوري".

وأشاد عريقات بدعم البرلمانات وقراراتها بمنع إستيراد منتجات المستوطنات الاستعمارية والتي من شأنها حماية آفاق السلام العادل والدائم، وأضاف: "هذه الخطوات الشجاعة من شأنها تعزيز العلاقات مع فلسطين والبناء عليها، وتفسح الطريق أمام بقية أعضاء الإتحاد الأوروبي للحذو حذوها"

أخبار ذات صلة

عقب احتجازهم لساعات.. الاحتلال يفرج عن أربعة ضباط من مباحث نابلس

عقب احتجازهم لساعات.. الاحتلال يفرج عن أربعة ضباط من مباحث نابلس

إصابة طفلة بعد دهسها بجيب عسكري إسرائيلي في الخليل

إصابة طفلة بعد دهسها بجيب عسكري إسرائيلي في الخليل

قوات الاحتلال تطارد عدداً من مركبات المواطنين جنوب الخليل

قوات الاحتلال تطارد عدداً من مركبات المواطنين جنوب الخليل

ملحم: تمديد الإغلاق لمدة خمسة أيام أخرى بدءاً من صباح الأربعاء

ملحم: تمديد الإغلاق لمدة خمسة أيام أخرى بدءاً من صباح الأربعاء

الصحة الفلسطينية تكشف حقيقة استقالة الوزيرة مي الكيلة من منصبها

الصحة الفلسطينية تكشف حقيقة استقالة الوزيرة مي الكيلة من منصبها

المالكي يرحب بتوجيه أمين عام &#34;التعاون الإسلامي&#34; برسائل لأطراف عدة بشأن &#34;الضم&#34;

المالكي يرحب بتوجيه أمين عام "التعاون الإسلامي" برسائل لأطراف عدة بشأن "الضم"

زملط يرحب بموقف جونسون والحراك الذي يقوده لثني إسرائيل عن &#34;الضم&#34;

زملط يرحب بموقف جونسون والحراك الذي يقوده لثني إسرائيل عن "الضم"

اتحاد المقاولين ومربو الدواجن بغزة يحذروان من انهيار قطاعات الإنتاج والتشغيل

اتحاد المقاولين ومربو الدواجن بغزة يحذروان من انهيار قطاعات الإنتاج والتشغيل

التعليقات

الدنيا حكايات

رسالة مفتوحة للرئيس عبد الفتاح السيسي

رسالة مفتوحة للرئيس عبد الفتاح السيسي

شؤون فلسطينية

عقب احتجازهم لساعات.. الاحتلال يفرج عن أربعة ضباط من مباحث نابلس

عقب احتجازهم لساعات.. الاحتلال يفرج عن أربعة ضباط من مباحث نابلس

إصابة طفلة بعد دهسها بجيب عسكري إسرائيلي في الخليل

إصابة طفلة بعد دهسها بجيب عسكري إسرائيلي في الخليل

قوات الاحتلال تطارد عدداً من مركبات المواطنين جنوب الخليل

قوات الاحتلال تطارد عدداً من مركبات المواطنين جنوب الخليل

عريقات يوجه رسائل شكر لبرلمانات الدول المؤيدة للحق الفلسطيني

عريقات يوجه رسائل شكر لبرلمانات الدول المؤيدة للحق الفلسطيني

المالكي يرحب بتوجيه أمين عام &#34;التعاون الإسلامي&#34; برسائل لأطراف عدة بشأن &#34;الضم&#34;

المالكي يرحب بتوجيه أمين عام "التعاون الإسلامي" برسائل لأطراف عدة بشأن "الضم"

زملط يرحب بموقف جونسون والحراك الذي يقوده لثني إسرائيل عن &#34;الضم&#34;

زملط يرحب بموقف جونسون والحراك الذي يقوده لثني إسرائيل عن "الضم"

اتحاد المقاولين ومربو الدواجن بغزة يحذروان من انهيار قطاعات الإنتاج والتشغيل

اتحاد المقاولين ومربو الدواجن بغزة يحذروان من انهيار قطاعات الإنتاج والتشغيل

وزيرة الصحة: رفعنا توصية بتمديد الإغلاق لمدة تسعة أيام لكسر الحالة الوبائية

وزيرة الصحة: رفعنا توصية بتمديد الإغلاق لمدة تسعة أيام لكسر الحالة الوبائية

منوعات

ليلى علوي عن التحرش: &#34;عشت التجربة&#34;

ليلى علوي عن التحرش: "عشت التجربة"

هيفاء وهبي تقدم شكوى جديدة ضد محمد وزيري

هيفاء وهبي تقدم شكوى جديدة ضد محمد وزيري

بعد أيام من نشر صورته مع والدته.. الموت يفجع حمادة هلال

بعد أيام من نشر صورته مع والدته.. الموت يفجع حمادة هلال

هنا الزاهد تُوثق لحظة تعرضها للتحرش من سائقي نقل

هنا الزاهد تُوثق لحظة تعرضها للتحرش من سائقي نقل

توم هانكس يروي تفاصيل مرعبة خلال فترة مرضه بـ(كورونا)

توم هانكس يروي تفاصيل مرعبة خلال فترة مرضه بـ(كورونا)

طبيب رجاء الجداوي يكشف كواليس الساعات الأخيرة وأسماء أحب الناس إليها

طبيب رجاء الجداوي يكشف كواليس الساعات الأخيرة وأسماء أحب الناس إليها

التقطت (كورونا) في عزاء زوجها.. كيف علقت صفاء أبوالسعود على وفاة رجاء الجداوي؟

التقطت (كورونا) في عزاء زوجها.. كيف علقت صفاء أبوالسعود على وفاة رجاء الجداوي؟

يحيي الفخراني يعلن وصيته لأولاده بسبب ماحدث مع رجاء الجداوي

يحيي الفخراني يعلن وصيته لأولاده بسبب ماحدث مع رجاء الجداوي

محمد رمضان بإطلالة ماسية.. وسعر فلكي لساعته الجديدة

محمد رمضان بإطلالة ماسية.. وسعر فلكي لساعته الجديدة

حكم قضائي لصالح أحمد الفيشاوي ضد هند الحناوي

حكم قضائي لصالح أحمد الفيشاوي ضد هند الحناوي

عربي

بعد تسليم نفسه.. محكمة مصرية تؤجل طعن صفوت الشريف على حكم سجنه

بعد تسليم نفسه.. محكمة مصرية تؤجل طعن صفوت الشريف على حكم سجنه

العراق يسجل ارتفاعاً بمعدل الوفيات والإصابات اليومية بفيروس (كورونا)

العراق يسجل ارتفاعاً بمعدل الوفيات والإصابات اليومية بفيروس (كورونا)

مصر: وصول 1075 عاملاً من الكويت في ثاني إجلاء خلال أسبوع

مصر: وصول 1075 عاملاً من الكويت في ثاني إجلاء خلال أسبوع

البنك المركزي السعودي ينفي تجميد حسابات بنكية للعمالة الوافدة

البنك المركزي السعودي ينفي تجميد حسابات بنكية للعمالة الوافدة