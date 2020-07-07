الصحة الفلسطينية تكشف حقيقة استقالة الوزيرة مي الكيلة من منصبها





وقال الشخرة، في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن"، إن الأنباء التي يجري تداولها بشأن استقالة الوزيرة الكيلة عارية عن صحة وغير حقيقية، مشيراً إلى أن الوزيرة لم تقدم استقالتها.





وأضاف الشخرة: "الوزيرة الكيلة لا زالت على رأس عملها وتباشر مهامها في إطار مكافحة فيروس كورونا"، داعياً إلى تحري الدقة في نقل الأخبار واستقائها من مصادرها الرسمية.





الجدير ذكره، أن وسائل إعلام محلية ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا خبر استقالة وزيرة الصحة من منصبها.

خاص دنيا الوطنكشف الناطق باسم وزارة الصحة الفلسطينية، الدكتور كمال الشخرة، حقيقة الأنباء المتداولة بشأن استقالة وزيرة الصحة مي الكيلة.