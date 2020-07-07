إصابة الرئيس البرازيلي بفيروس (كورونا)

الرئيس البرازيلي

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رام الله - دنيا الوطن

أعلن الرئيس البرازيلي، جايير بولسونارو اليوم الثلاثاء، إصابته بفيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد-19).



وأعلنت وزارة الصحة البرازيلية يوم الإثنين، تسجيل 20229 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد خلال الساعات 24 الماضية إضافة إلى 620 وفاة.



وتعد البرازيل الدولة الثانية عالميا فى التأثر بفيروس (كورونا) المستجد، حيث سجلت حتى الآن أكثر من مليون و600 ألف حالة اصابة، وتم تسجيل أكثر من 60 ألف حالة وفاة بالفيروس.