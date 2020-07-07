مصرع اثنين في انفجارٍ بمصنع جنوب العاصمة الإيرانية

لقي اثنان مصرعهما، اليوم الثلاثاء، في انفجار بمصنع بجنوب العاصمة الإيرانية، طهران.





وقال المسؤول المحلي، أمين بابائي: "خطأ بشري تسبب في انفجار بأحد المصانع... قُتل شخصان وأصيب ثلاثة آخرون"، مضيفاً: أن الانفجار وقع في "منطقة صناعية" في باقر شهر بالقرب من طهران.



وقال بابائي: إن "الانفجار الذي نتج عن تهاون العمال في التعامل مع صهاريج الأكسجين.. كان قويا لدرجة أنه دمر تماما جدران مصنع مجاور أيضا"، وفق ما نقلت وكالة أنباء (رويترز).



وفي الأسبوع الماضي أيضا لقي 19 شخصا حتفهم في انفجار في منشأة طبية في شمال طهران.





رام الله - دنيا الوطن