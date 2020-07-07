إيران: تسجيل أعلى معدل للوفيات بفيروس (كورونا)

سجلت إيران اليوم الثلاثاء، أكثر من 200 حالة وفاة بفيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد-19)، خلال 24 ساعة الماضية.





وبهذا الرقم، تكون البلاد قد سجلت أعلى معدل للوفيات بمرض (كورونا)، منذ أن تفشى في البلاد في آذار/مارس الماضية.



وسجلت وزارة الصحة الإيرانية حتى الآن، 11931 حالة وفاة و245688 حالة إصابة بفيروس (كورونا).



وأعلن الرئيس حسن روحاني يوم السبت عن إجراءات جديدة في محاولة لكبح تجدد تفشي الفيروس. وقال إن الإيرانيين الذي لا يرتدون كمامات سيحرمون من الخدمات الحكومية.



رام الله - دنيا الوطن