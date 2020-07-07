زملط يرحب بموقف جونسون والحراك الذي يقوده لثني إسرائيل عن "الضم"











رام الله - دنيا الوطنرحب سفير دولة فلسطين لدى المملكة المتحدة حسام زملط، بموقف رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، والحراك الذي يقوده لثني اسرائيل عن مخططات الضم.وقال في تصريح صحفي: إن حكومة اسرائيل لا تستجيب للنداءات والبيانات بل الأفعال والخطوات العملية لإجبارها على التراجع.وأضاف ان الحكومة البريطانية يمكنها منع الضم وتعزيز فرص السلام من خلال الاعتراف بدولة فلسطين وفرض عقوبات اقتصادية ودبلوماسية على اسرائيل ومنع وصول منتجات المستوطنات غير القانونية الى الأسواق البريطانية.