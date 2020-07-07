شؤون فلسطينية

فتح: اتفقنا مع حماس على ثلاث نقاط رئيسية ولا حديث عن المصالحة بالوقت الراهن

فتح: اتفقنا مع حماس على ثلاث نقاط رئيسية ولا حديث عن المصالحة بالوقت الراهن
أرشيفية
خاص دنيا الوطن
قال عضو المجلس الثوري لحركة فتح، عبدالله عبدالله، إن حركته اتفقت مع قيادة حماس خلال الاتصالات الأخيرة على ثلاثة نقاط رئيسية، لافتاً إلى أنه لا يجري الحديث مع حماس على ملف المصالحة في الوقت الراهن.

وأضاف عبدالله، في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن"، أن أول هذه النقاط يتمثل في رفض خطة الضم الإسرائيلية، وثانيها التأكيد على الدولة الفلسطينية على حدود الـ 1967، وثالثها المقاومة الشعبية ضد كل المخططات والمؤامرات، التي تستهدف القضية الفلسطينية".

وأكد القيادي في حركة فتح،  أن قنوات الاتصال مفتوحة بين حركتي فتح وحماس، لافتاً إلى أن كل مباحثات المصالحة منذ عام 2009 حتى عام 2017 لم تنجح، مشيراً إلى أن حركته، اتفقت مع حماس على النقاط ذات الإجماع الوطني.

وأضاف عبد الله: "نتعامل بنفس وطني وإرادة سياسية لإنهاء الانقسام، والمؤتمر الذي عقد ترافق مع الحراك السياسي للقيادة الفلسطينية، ضد السياسات الأمريكية بمشروع الضم، وبعد انتهاء مسألة الإغلاق في الضفة الغربية بسبب فيروس كورونا سيكون هناك تخطيط لنشاط في رام الله، سيشترك فيه الجميع، وسيكون هناك مؤتمرات على مستوى الدول وسفراء الخارج". 

واستطرد القيادي الفتحاوي: "لن نفتح كل المشاكل الخلافية، ونريد للمصالحة أن تاتي نتيجة للعمل المشترك بالميدان، لا حديث عن المصالحة في الوقت الراهن مع حركة حماس". 

وفيما يتعلق بأموال المقاصة، قال عبد الله: "إسرائيل استعدت لدفع أموال المقاصة كاملة مقابل عودة الاتفاقيات، ولكننا لم نقبل ذلك، ولن نعيد العمل بهذه الاتفاقيات إلا على أسس واضحة". 

الجدير ذكره، أن مؤتمراً مشتركاً عقدته حركتي فتح وحماس في مدينة رام الله، للإعلان عن خطة مشتركة لمواجهة ضم أجزاء من الضفة الغربية، حيث كان بمشاركة عضو اللجنة المركزية لحركة فتح جبريل الرجوب ونائب رئيس المكتب السياسي لحماس صالح العاروري.

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