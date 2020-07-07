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شؤون فلسطينية

اتحاد المقاولين ومربو الدواجن بغزة يحذروان من انهيار قطاعات الإنتاج والتشغيل

اتحاد المقاولين ومربو الدواجن بغزة يحذروان من انهيار قطاعات الإنتاج والتشغيل
رام الله - دنيا الوطن
اتفق اتحاد المقاولين الفلسطينيين بمحافظات غزة ونقابة مربي الدواجن والإنتاج الحيواني على توحيد جهد وموقف القطاعات المنتجة والمشغلة من خلال آليات التحرك المشترك لتحصيل الحقوق للقطاعين الهامين، وبحث القضايا المشتركة في ظل الأزمات العاصفة وغياب الحماية الحكومية لقطاعات الانتاج والتشغيل.

واستقبل نقيب المقاولين بمحافظات غزة أسامة جبر كحيل في مقر الاتحاد، اليوم الثلاثاء، مروان الحلو رئيس نقابة مربي الدواجن والإنتاج الحيواني والوفد المرافق له، الذين عبروا عن تضامنهم مع النقيب كحيل بعد حادث الاعتقال التعسفي والمؤسف ودلالاته الخطيرة على طرق التعاطي مع القطاع الخاص ومشاكله بعد سنوات صعبة من الصمود في وجه الحصار والحروب والانقسام، وتوالي أزمات دفعت فيها كل مكونات القطاع الخاص ثمنا باهظا من رأس مالها وقدراتها ووجودها.

واستعرض الحلو مشاكل قطاع الدواجن والإنتاج الحيواني الذي يوشك على الإنهيار التام بفعل السياسات التدميرية، وعدم صرف حقوقهم والتعويضات المعتمدة البالغة (350 مليون دولار)، فضلا عن الآثار المدمرة جراء فتح الإستيراد بما يسبب تدمير هذا القطاع المنتج والذي يشغل (15 ألف) عامل في أسوء الظروف.

بدوره أكد النقيب كحيل تطابق الحال في قطاع الإنشاءات الذي يتعرض لتدمير منهجي وحرمان من الحقوق القانونية، خصوصاً من الإرجاع الضريبي، الذي يتجاوز (60) مليون دولار.

وأوضح كحيل أن الملاحقات والإعتقالات بحق المقاولين تتشابه مع يتعرض له أصحاب المزارع رغم أن صرف جزء من حقوقهم على الحكومة كافي لسداد كامل ما عليهم من التزامات.

وحذر اتحاد المقاولين ومربي الدواجن من انهيار القطاعات المنتجة والمشغلة، مما سيدفع الوضع الداخلي نحو الكارثة المحققة في حال لم تتوفر معالجة فعلية من الجهات الرسمية ذات الصلة.

وشدد الطرفان على خطورة ما يتعرض له الاقتصاد الوطني والأمن والسلام المجتمعي، مما يتطلب ضرورة التحرك العاجل واتخاذ خطوات مسئولة قبل وصول الأمور الي حد الإنهيار الحتمي.

وأتفق الطرفان على خطة عمل مشتركة إعلامية وإجراءات على الأرض قد تصل إلى وقف كافة الأنشطة والإضراب بالتعاون مع كافة القطاعات المتضررة التي تعاني من أزمة خانقة لنفس الأسباب والعوامل.



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