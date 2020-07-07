جونسون لـ "نتنياهو": خطوة "الضم ستؤدي لتراجع كبير لفرص تحقيق السلام بالمنطقة





وخاطب رئيس الوزراء البريطاني الرأي العام الإسرائيلي مباشرة الاسبوع الماضي في مقالة نشرتها صحيفة (يديعوت احرونوت) الاسرائيلية قال فيها: إن ضم الأراضي الفلسطينية من قبل اسرائيل يشكل انتهاكا للقانون الدولي، وأن بريطانيا لن تعترف بأي تغيير على الأراضي المحتلة عام 1967.



رام الله - دنيا الوطنحذر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، من مخططات الضم الإسرائيلية وتبعاتها.وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الوزراء البريطانية، في بيان رسمي: إن جونسون هاتف نتنياهو وعبر عن "قلقه" من وجود نوايا لإسرائيل لضم أراض فلسطينية محتلة وبشكل أحادي، محذرا من أن هذه الخطوة ستؤدي الى تراجع كبير لفرص تحقيق السلام في المنطقة.وحسب البيان طالب جونسون من نتنياهو بالعودة الى المفاوضات مع الجانب الفلسطيني، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).ويذكر أن رئيس الوزراء البريطاني كان قد عبر عن معارضة بريطانيا الشديدة لمخططات الضم الإسرائيلية في مداخلة له في البرلمان البريطاني مؤخرا.