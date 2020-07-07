وزيرة الصحة: رفعنا توصية بتمديد الإغلاق لمدة تسعة أيام لكسر الحالة الوبائية



وقالت في تصريحات لاذاعة (صوت فلسطين) الرسمية: إن وزارة الصحة أوصت بتمديد الإغلاق لتسعة أيام إضافية للحد من تفشي الوباء، مشيرة إلى أن قرار التمديد سيعلن رسمياً مساء اليوم.



وأعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 306 إصابات جديدة بفيروس (كورونا) خلال الـ 24 ساعة الماضية، بمحافظات الضفة الغربية.



وأوضحت الصحة، أن عدد الحالات النشطة الكلي بفيروس (كورونا) في فلسطين 4402.



رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزيرة الصحة، مي الكيلة أن لجنة الطوارئ العليا قررت تمديد الإغلاق الشامل لمحافظات الوطن تسعة أيام أخرى لتصبح 14 يوماً لكسر الحالة الوبائية لفيروس (كورونا).