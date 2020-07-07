صورة: إتلاف 50 كجم سمك "بلاميدا" ظهرت عليه علامات فساد بخانيونس



يشار إلى أن لجنة الرقابة الغذائية مكونة من وزارة الصحة والاقتصاد والبلدية ومباحث التموين، تقوم بعمل جولات تفتيشية دورية على المنشآت الغذائية في محافظة خانيونس.









رام الله - دنيا الوطنخلال جولة تفتيشية مشتركة في محافظة خانيونس على الأسواق الشعبية، قامت لجنة الرقابة الغذائية بإتلاف 50 كجم سمك "بلاميدا" ظهرت عليه علامات فساد وتم تحرير محضر ضبط بالواقعة وإتلاف الكمية حسب الأصول.