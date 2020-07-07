الشرطة تشرع غداً بتطبيق نظام المخالفات لغير الملتزمين بإجراءات الوقاية وتحدد قيمتها

توضيحية

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

أعلنت الشرطة بأنها ستشرع اعتباراً من صباح الغد الأربعاء بتطبيق قرار مجلس الوزراء رقم 18 المتمثل بتحرير مخالفات بحق المواطنين غير الملتزمين بإجراءات الوقاية والسلامة العامة وفقا للبروتوكول الصحي الخاص بمكافحة فيروس (كورونا).



وناشدت في بيان لها، وعلى لسان المتحدث باسمها العقيد لؤي ارزيقات، المواطنين وأصحاب المصانع والشركات والمنشأت ضرورة الالتزام بإجراءات السلامة العامة والوقاية، وعدم مخالفة أي إجراء صحي وذلك في سبيل الحد ومكافحة جائحة (كورونا).



وأكد ارزيقات بأن المخالفات ستكون من قبل جهاز الشرطة وفقاً لنموذج مخالفات خاص تم طباعته لهذا الغرض وسيمنح الشخص المخالف مدة 30 يوماً للدفع و30 يوماً للتوجه للمحكمة في حال عدم الدفع في المهلة الأولى.



وجاءت المخالفات لغير الملتزمين بناء على قرار مجلس الوزراء على النحو التالي:-



مادة 2 :-



عدم ارتداء الكمامة والقفازات 100 شيكل



عدم مراعاة قواعد التباعد 100 شيكل



عدم مراعاة تعليمات السلامة الصادرة من الجهات المختصة 100 شيكل



مادة 3 :-



المنشأة أو الشركة او المحل التجاري او مقدم الخدمة



عدم الزام روادها بارتداء الكمامة والقفازات 500 شيكل



عدم الزام العاملين فيها على ارتداء الكمامة والقفازات 500 شيكل



عدم الالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي فيها500 شيكل



عدم مراعاتها تعليمات السلامة الاخرى الصادرة عن الجهات المختصة 500 شيكل



مادة 4 :-



بخصوص شركات ووسائل النقل العام



عدم الزام العاملين والسائقين فيها على ارتداء الكمامة والقفازات 250 شيكل



عدم مراعاتها التباعد الاجتماعي فيها 250 شيكل



عدم مراعاتهم تعليمات السلامة الصادرة عن الجهات المختصة 250 شيكل.