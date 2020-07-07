غنام: تشديد الاغلاق على مخيم الجلزون بعد تسجيل اصابة بفيروس (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

اعلنت الدكتورة ليلى غنام، محافظ رام الله والبيرة، اليوم الثلاثاء تشديد الاغلاق على مخيم الجلزون، بعد تسجيل حالة اصابة بفيروس (كورونا) في المخيم.



وبينت غنام في تصريح صحفي، وصل "دنيا الوطن"، أن الحالة مخالطة لعدد كبير من المواطنين، وأن طواقم الطب الوقائي تعمل على تتبع خريطة المخالطين وحصرها.



وشددت على ضرورة التزام جميع المخالطين بالتعليمات والبروتوكول الصحي المعتمد من قبل وزارة الصحة ، لافتة الا ان تشديد الاغلاق تم بالتنسيق مع اللجنة الشعبية وفعاليات المخيم.