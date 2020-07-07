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دولي

"الصحة العالمية" تتحدث عن وباء "الطاعون الدملي" في الصين

"الصحة العالمية" تتحدث عن وباء "الطاعون الدملي" في الصين
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
قالت مسؤولة في منظمة الصحة العالمية يوم الثلاثاء إن تفشيا فيما يبدو لوباء "الطاعون الدملي" في الصين يجري "التعامل معه بشكل جيد" ولا يعتبر أنه يمثل خطرا كبيرا.

وقالت مارجريت هاريس المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية في إفادة صحفية للأمم المتحدة بجنيف "نراقب حالات التفشي في الصين، ونتابع الأمر عن كثب بمشاركة السلطات الصينية والمنغولية".

وأضافت: "في الوقت الراهن لا نعتبره أمرا ينطوي على خطورة كبيرة، لكننا نتابعه ونراقبه بحرص"، وفق ما نقلت وكالة أنباء (رويترز).

وكانت السلطات في مدينة بيان نور بمنطقة منغوليا الداخلية الصينية، أصدرت تحذيرا يوم الأحد وذلك بعد يوم واحد من إبلاغ مستشفى بحالة يشتبه بأن تكون طاعونا دبليا.

وجاء ذلك عقب الإبلاغ عن أربع حالات إصابة بالطاعون هناك في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، بما في ذلك حالتان من الطاعون الرئوي، وهو نوع آخر أكثر فتكا.

والطاعون الدملي الذي اشتهر في العصور الوسطى "بالموت الأسود" مرض شديد العدوى وغالبا ما يكون فتاكا وينتشر في الغالب عن طريق القوارض.

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