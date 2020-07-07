تسجيل حالتي وفاة بفيروس (كورونا) جديدتين بصفوف الجاليتين الفلسطينيتين في قطر والسعودية

أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين، اليوم الثلاثاء، تسجيل حالتي وفاة بفيروس (كورونا) المستجد، بصفوف الجاليتين الفلسطينيتين في السعودية وقطر.



وبذلك يرتفع عدد وفيات فيروس (كورونا) في صفوف الجاليات الفلسطينية بالخارج إلى 171 حالة وفاة.









رام الله - دنيا الوطنوأفادت الوزارة في تغريدة لها عبر (تويتر) أنه تم تسجيل حالة وفاة جديدة بالفيروس هذا اليوم، في صفوف الجالية في المملكة العربية السعودية للمواطنة هدى محمد صالح عدس (81 عاماً).كما أعلنت تسجيل حالة وفاة جديدة هذا اليوم، في صفوف الجالية في دولة قطر للمواطنة احلام عبد الملك محمود صيام (54 عاماً).