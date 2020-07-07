"الصحة" بغزة تقرر إرسال فريق طبي متعدد التخصصات للمساعدة بمواجهة وباء (كورونا) بالضفة

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

قال وكيل وزارة الصحة بغزة، د.يوسف ابو الريش اليوم الثلاثاء: إن الوزارة بغزة قررت إرسال فريق طبي مؤهل ومتعدد التخصصات للمحافظات الشمالية من أجل مساندة زملائهم في مواجهة وباء (كورونا)



وأكد أبو الريش في تصريح نشرته "الصحة" بغزة، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، على ان التحديات المختلفة تحتم علينا ان نقف موحدين في مواجهتها.



وأعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 306 إصابات جديدة بفيروس (كورونا) خلال الـ 24 ساعة الماضية، بمحافظات الضفة الغربية.



وأوضحت الصحة، أن عدد الحالات النشطة الكلي بفيروس (كورونا) في فلسطين 4402.