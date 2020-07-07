البطنيجي: لدينا خيوط قوية جداً لمعرفة الجاني بحريق طفل وسط القطاع

خاص دنيا الوطنقال الناطق باسم الشرطة الفلسطينية بغزة، العقيد أيمن البطنيجي، إنه الشرطة لا تزال تجري تحقيقاتها لمعرفة أسباب الحريق الذي أدى لوفاة طفل وسط قطاع غزة.وأضاف البطنيجي، في لقاء خاص مع "دنيا الوطن": "لدينا خيوط قوية جداً لمعرفة الجاني والقضية ليست سهلة لكن المباحث العامة تقوم على أكمل وجه بدورها لمعرفة الحقيقية".وتابع البطنيجي: "هناك شبهة جنائية ولذلك لم نصدر قرار بإنهاء القضية، وقضايا النيران تحتاج لأدلة والدفاع المدني لمعرفة اسباب الحريق الأمر الذي يؤدي لصعوبة الوصول للجناة والحقيقية في مثل هذه القضايا ولكن في نهاية الأمر سنكشف الحقيقة".واستكمل بالقول: "الحريق من داخل المنزل ولم يتأكد لدينا أنه من خارج المنزل مما أشار إلى أن هناك شيء من الداخل حصل وليس كما ورد في البداية".