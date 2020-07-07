وزير اسرائيلي: نمر بحالة صحية واقتصادية صعبة ويجب عدم الذهاب لانتخابات رابعة

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رام الله - دنيا الوطن

أكد أرييه درعي، وزير الأمن الداخلية الإسرائيلي، أن إسرائيل تمر بأزمة صحية واقتصادية صعبة للغاية، مشددا على ضرورة عدم الذهاب لإجراء انتخابات رابعة.



ونقلت قناة (كان) الإسرائيلية، عن درعي قوله: "إن التاريخ لن يغفر لنا إذا تجرأنا على ذلك، ويجب أن نعمل معا لمعالجة الأزمة".