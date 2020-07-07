انفجار داخل ورشة لتعبئة كبسولات الأوكسجين جنوب طهران





رام الله - دنيا الوطنأفاد مسؤول محلي إيراني، بمقتل شخصين وإصابة ثلاثة آخرين، بانفجار داخل ورشة لتعبئة كبسولات الأوكسجين جنوب طهران.وذكر المسؤول، أن الانفجار ناجم عن تساهل العمال في تعبئة كبسولات الأوكسجين، وقد وقع في شارع توريسم ببلدة باقرشهر جنوب طهران، وتسبب بخسائر كبيرة في الورشة، وتدمير جدار لمحل مجاور لصناعة قطع غيار السيارات.