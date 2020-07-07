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شاهد: حريق في مصفاة للنفط في فنزويلا

شاهد: حريق في مصفاة للنفط في فنزويلا
رام الله - دنيا الوطن
اندلع حريق ضخم في مركز تكرير النفط في باراغوانا، بولاية فالكون شمال غرب فنزويلا. 

وقالت وسائل إعلام محلية، إن النيران تلتهم مصفاة كاردون.

وفي تغريدة على (تويتر)، أفادت صحيفة Diario: "الحريق اندلع في وحدة التحفيز بالمصفاة منذ الساعة 11 صباحاً، رجال الإطفاء يكافحون النيران في أحد مصانع شركة PDVSA، لإنتاج البنزين".

 

ووفقاً لوسائل الإعلام المحلية، في جزيران/ يونيو، بعد الإصلاحات، استأنفت الشركة إنتاج البنزين من نوع 91 بحجم 30 ألف برميل يومياً، وتم نقل المحفز من إيران لوحدة تكسير إلى فنزويلا في نيسان/ أبريل الماضي.

وتعتبر مصفاة كاردون، التي تبلغ طاقتها 305 آلاف برميل في اليوم، جزءاً من مركز باراجوان لتكرير النفط، وهي الأكبر في البلاد وثاني أكبر مصفاة في العالم بقدرة تكريرية معلنة تصل إلى ما يقرب من مليون برميل يومياً 72٪ من قدرة المعالجة لشركة PDVSA الحكومية في فنزويلا.

 

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