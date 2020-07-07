الأغوار: مستوطنون ينصبون خيمة بمنطقة الفارسية تمهيداً للاستيلاء على مزيد من الأراضي

أعلن الناشط الحقوقي في الأغوار، عارف دراغمة، أن تم جمع أوراق الطابو الخاصة بملكية المواطنين لأراضيهم في منطقة الفارسية بالأغوار الشمالية، تمهيداً لرفعها أمام المحاكم، لاسترداد الأراضي، التي استولى عليها المستوطنون.





وحذر دراغمة في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) صباح اليوم الثلاثاء، من إقامة هذه الخيمة الاستيطانية الجديدة، التي تأتي تمهيداً لإقامة بؤرة استيطانية في منطقة الفارسية، بهدف الاستيلاء على المزيد من الأراضي، مشيراً إلى أن الاستيطان في منطقة الأغوار بدأ بخيمة، وانتهى بمستوطنة التهمت مئات الدونمات.





وشدد دراغمة، على ضرورة استمرار الفعاليات الشعبية في الأغوار، وتطوير البنية التحتية؛ لتعزيز صمود المواطنين، لمنع محاولات المستوطنين من السيطرة على أراضي المواطنين، وإقامة المزيد من البؤر الاستيطانية.

رام الله - دنيا الوطن