شؤون فلسطينية

وزير الزراعة يبحث مع سفيرة الدنمارك سبل دعم وتشجيع الاستثمارات الزراعية

وزير الزراعة يبحث مع سفيرة الدنمارك سبل دعم وتشجيع الاستثمارات الزراعية
رام الله - دنيا الوطن
بحث وزير الزراعة، رياض عطاري، مع سفيرة مملكة الدنمارك لدى دولة فلسطين، السيدة ناتاليا فينبرغ عدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك أهمها سبل دعم وتشجيع الاستثمارات الزراعية في فلسطين،والتطورات الحاصلة في القطاع الزراعي، وأهمية استمرار الدعم المقدم له والعمل على تمكينه من خلال رفده بالمشاريع التنموية الاستراتيجية التي من شأنها تعزيز صمود المزارعين وثباتهم على أرضهم.

وثمن عطاري، خلال اللقاء، الذي عقد في مكتبه بمقر الوزارة في رام الله، اليوم الثلاثاء، بحضور وكيل الوزارة م. عبد الله لحلوح، ومستشارة الوزير أ. فاطمة ارشيد، الدعم السياسي والمالي الذي تقدمه الدنمارك لفلسطين في مختلف المجالات، وخاصة في مجال الزراعة.

وبين عطاري أن الدعم أسهم بشكل عام في دعم توجهات وسياسات الوزارة في ظل مساعيها لتحقيق تنمية زراعية شاملة، مضيفاً أن لدى الحكومة أولويات للتدخل بمناطق محددة وخاصة في الأغوار لدعم وتعزيز صمود المزارعين فيها، خاصة في ظل الإجراءات والممارسات الإسرائيلية الهادفة إلى الاستيلاء على الأرض الفلسطينية، بحيث تشمل وضمن خطة العناقيد الزراعية التي بدأ العمل بها في أيلول/ سبتمبر الماضي، تطوير الأراضي الزراعية وشق الطرق الزراعية وتطوير مصادر المياه الزراعية وكذلك البنية التحتية التسويقية مثل بيوت التعبئة والتدريج والتغليف والتبريد والصناعات الغذائية الزراعية.

وكذلك التركيز على تشجيع الاستثمارات الزراعية مع الأخذ في الاعتبار إعطاء الأولوية للشباب والمرأة مع التركيز على زيادة برنامج الوظائف الخضراء من خلال المشاريع الخضراء التي تعتمد على التكنولوجيا الحديثة والريادة.

وأكد عطاري أنه وفي ظل جائحة (كورونا) هناك حاجة إلى تمكين المزارعين والمنتجين من الوصول إلى الخدمات التي تقدمها وزارة الزراعة باستخدام وسائل التكنولوجيا وتكنولوجيا المعلومات IT ووسائل الزراعة الرقمية وتشمل رقمنة خدمات الإرشاد والبيطرة ووقاية النبات والتسويق، إضافة إلى طرق التجارة الزراعية الإلكترونية.

وشدد على أهمية التركيز على تطوير قدرات وزارة الزراعة في مجال الصحة والصحة النباتية SPS وسلامة الغذاء لإنتاج منتج زراعي آمن وصحي ومنافس في الأسواق المحلية والدولية.

من جهتها، شددت سفيرة الدنمارك على أهمية التعاون المشترك مع وزارة الزراعة، مؤكدة استمرار العمل والتنسيق لتحقيق العديد من المشاريع المشتركة كما تناول اللقاء إطار العمل الاستراتيجي الدنماركي في فلسطين للفترة 2021-2025، والذي يركز بشكل رئيسي على حقوق الإنسان والديمقراطية والتنمية الاقتصادية المستدامة وخلق فرص عمل، وكذلك الصمود والسلام والأمن والتنمية الاقتصادية وخاصة الزراعة من خلال الاستمرار في دعم مشروع متعدد المانحين MAP الذي يركز على التسويق ودعم الأعمال الزراعية بالقطاع الزراعي والوظائف الخضراء للشباب وخاصة الخريجين الجدد.

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