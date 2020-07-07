تعرف على أسعار الأضاحي.. وما الأكثر باللحم حصة العجل أم الخروف؟

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خاص دنيا الوطن - صلاح سكيك

أكد المزارع سامي البطنيجي، أن أسعار المواشي هذا العام مناسبة للجميع، حيث تدنّت الأسعار عن السنوات الماضية، وهذا يُعطي فرصة للكل أن يُضحي مع اقترابنا من أيام عيد الأضحى المبارك.



وقال البطنيجي لـ"دنيا الوطن": إن سعر كيلو العجل اللموزين 18 شيكلًا، والعجل الفرنسي أيضًا 18 شيكلًا، والشراري 15 شيكلًا، فيما الخروف العساف 5 دنانير للكيلو الواحد، فيما البلدي والليبي سعر الكيلو الواحد منهما 4 دنانير.



وأوضح أن الاقبال على الشراء لم يبدأ بالشكل المطلوب لعدة أسباب ومنها: أزمة فيروس (كورونا) إضافة للركود الاقتصادي العام، وأزمة رواتب الموظفين، متوقعًا تحسن الأوضاع نوعًا ما، قبيل عيد الأضحى بأيام، لأن الكثير من المواطنين اعتادوا على شراء الأضاحي في العشر الأوائل من شهر ذي الحجة.



وأشار إلى أن الأوزان المتوفرة في الأسواق حاليًا بالنسبة للخراف ما بين 45 إلى 100 كيلو جرام، لافتًا إلى أن المطلوب عادة هو الخروف ذات الوزن 60 كيلو جرام، ويشمل ذلك الخراف (العساف، والليبي، والبلدي).



أما بالنسبة للعجول، ذكر أن الأوزان المطلوبة 500 و600 كيلو جرام، وحصة العجل للشخص الواحد تتراوح من 1100 إلى 1800 شيكل.



وحول تفضيل الناس لشراء الأضحية، ما بين شراء خروف، أو الاشتراك بحصة عجل، قال البطنيجي: إن ما يحسم هذا الأمر قناعات ورغبات الناس، لكن الأفضل ككميات لحم، بالتأكيد حصة العجل، بحيث يمكن أن يصفى للشخص بحصة الـ 1100 شيكل 35 كيلو جرام، بينما الخروف الـ 50 كيلو يعطي 25 كيلو لحم تقريبًا أي نصف الوزن.



وأكد المزارع البطنيجي في نهاية حديثه، أن الشراء في أواخر الموسم له إيجابياته وله سلبيات كذلك، فالإيجابيات تكمن في إمكانية انخفاض الأسعار عن بداية الموسم، ولكن سلبيات ذلك تكون في إمكانية نفاد الكميات وتحديدًا الكميات التي يكون عليها طلب أكثر من غيرها.