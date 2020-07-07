شؤون فلسطينية

الهرفي يُسلّم رسالة الرئيس محمود عباس للرئيس البورندي

الهرفي يُسلّم رسالة الرئيس محمود عباس للرئيس البورندي
رام الله - دنيا الوطن
هنأ الرئيس محمود عباس، نظيره البورندي الجنرال ايفاريست ندايشيمي، بمناسبة احتفالات جمهورية بورندي، بعيد الاستقلال الوطني.

وسلم الرسالة، سفير فلسطين لدى فرنسا، سلمان الهرفي، خلال لقاء جمعه بالسفير البورندي، إيرنست نيوكندي، في باريس.

وعبر الرئيس عباس في رسالته عن الاعتزاز بعلاقات الصداقة بين فلسطين، وبورندي، وعن التقدير الفلسطيني للمواقف البورندية التضامنية الداعمة لشعبنا الفلسطيني ولقضيته العادلة من أجل نيل حقوقه المشروعة في الحرية والاستقلال والسيادة على أرضنا الفلسطينية، كما جاء في الرسالة.

ونقل السفير الهرفي تحيات الرئيس محمود عباس، لرئيس جمهورية بورندي وللحكومة البورندية على دعمهم ومساندتهم للحقوق الفلسطينية في كل المحافل الدولية، مؤكداً على تعميق أواصر الصداقة بين فلسطين وبورندي، وتطوير العلاقات الثنائية في كافة المجالات.

وأطلع السفير الهرفي نظيره البورندي على آخر التطورات في فلسطين، والعدوان الإسرائيلي المستمر، وخطة الضم الإسرائيلية المخالفة للقانون الدولي، والمدعومة أمريكياً، والتي رفضتها دول العالم كافة.

بدوره، السفير البورندي، أكد على مساندة ودعم بورندي لنضال الشعب الفلسطيني حتى الحرية والاستقلال والخلاص من الاحتلال الإسرائيلي، وعبر عن وقوف بورندي إلى جانب حل الدولتين، والذي يتضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة، طبقاً للقوانين الدولية، ورحب بالتعاون الثنائي بين دولتي فلسطين وبروندي.

وشكر السفير نيوكندي، الرئيس محمود عباس على الرسالة الأخوية الموجهة للرئيس ندايشيمي.

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