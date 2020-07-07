شؤون فلسطينية

الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يُوجه رسائل لأعضاء مجلس الأمن والرباعية بشأن "الضم"

الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يُوجه رسائل لأعضاء مجلس الأمن والرباعية بشأن "الضم"
رام الله - دنيا الوطن
وجه الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، يوسف بن أحمد العثيمين، رسائل إلى وزراء خارجية الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي، وأعضاء الرباعية الدولية، لإطلاعهم على موقف المنظمة، الرافض لتهديدات حكومة الاحتلال الإسرائيلي بضم أجزاء من الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967، استناداً إلى القرار الصادر عن اجتماع اللجنة التنفيذية للمنظمة على مستوى وزراء الخارجية، الذي انعقد في 10 حزيران/ يونيو الماضي.

وأكد العثيمين ضرورة تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته، داعياً مجلس الأمن الدولي، إلى اتخاذ التدابير اللازمة؛ لمنع خطط الضم الإسرائيلية، وإجبار إسرائيل قوة الاحتلال، على وقف جميع ممارساتها غير القانونية، والوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاقية جنيف الرابعة، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

كما نقل الأمين العام إلى أعضاء اللجنة الرباعية الدولية، ما جاء في القرار المذكور من طلب عقد اجتماع عاجل؛ لإنقاذ فرص السلام، ومواصلة العمل على إطلاق عملية سياسية برعاية دولية متعددة الأطراف، بهدف التوصل إلى حل الدولتين، وتجسيد سيادة دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية على حدود 1967، استناداً للمرجعيات الدولية، بما فيها قرارات الأمم المتحدة، ومبادرة السلام العربية.

أخبار ذات صلة

إسرائيل توافق على بناء مئات الوحدات الاستيطانية في مدينة القدس

إسرائيل توافق على بناء مئات الوحدات الاستيطانية في مدينة القدس

فرنسا وألمانيا ومصر والأردن يؤكدون عدم الاعتراف بأي تغييرات على حدود 67

فرنسا وألمانيا ومصر والأردن يؤكدون عدم الاعتراف بأي تغييرات على حدود 67

​البريد الفلسطيني يعمم منشوران دوليان يتعلقان بفلسطين عبر موقع الإتحاد البريدي العالمي

​البريد الفلسطيني يعمم منشوران دوليان يتعلقان بفلسطين عبر موقع الإتحاد البريدي العالمي

وزراء خارجية عرب يحذرون من &#34;الضم&#34; ويعلنون وقوفهم الكامل مع حقوق الفلسطينيين المشروعة

وزراء خارجية عرب يحذرون من "الضم" ويعلنون وقوفهم الكامل مع حقوق الفلسطينيين المشروعة

عياش: الحوارات بين فتح وحماس فرصة ذهبية لمواجهة إجراءات &#34;الضم&#34;

عياش: الحوارات بين فتح وحماس فرصة ذهبية لمواجهة إجراءات "الضم"

الأغوار: مستوطنون ينصبون خيمة بمنطقة الفارسية تمهيداً للاستيلاء على مزيد من الأراضي

الأغوار: مستوطنون ينصبون خيمة بمنطقة الفارسية تمهيداً للاستيلاء على مزيد من الأراضي

&#34;مستشفيات القدس&#34; تؤكد استعداداتها وجاهزيتها لمواجهة الموجة الثانية من (كورونا)

"مستشفيات القدس" تؤكد استعداداتها وجاهزيتها لمواجهة الموجة الثانية من (كورونا)

وزير الزراعة يبحث مع سفيرة الدنمارك سبل دعم وتشجيع الاستثمارات الزراعية

وزير الزراعة يبحث مع سفيرة الدنمارك سبل دعم وتشجيع الاستثمارات الزراعية

التعليقات

الدنيا حكايات

رسالة مفتوحة للرئيس عبد الفتاح السيسي

رسالة مفتوحة للرئيس عبد الفتاح السيسي

شؤون فلسطينية

​البريد الفلسطيني يعمم منشوران دوليان يتعلقان بفلسطين عبر موقع الإتحاد البريدي العالمي

​البريد الفلسطيني يعمم منشوران دوليان يتعلقان بفلسطين عبر موقع الإتحاد البريدي العالمي

عياش: الحوارات بين فتح وحماس فرصة ذهبية لمواجهة إجراءات &#34;الضم&#34;

عياش: الحوارات بين فتح وحماس فرصة ذهبية لمواجهة إجراءات "الضم"

الأغوار: مستوطنون ينصبون خيمة بمنطقة الفارسية تمهيداً للاستيلاء على مزيد من الأراضي

الأغوار: مستوطنون ينصبون خيمة بمنطقة الفارسية تمهيداً للاستيلاء على مزيد من الأراضي

&#34;مستشفيات القدس&#34; تؤكد استعداداتها وجاهزيتها لمواجهة الموجة الثانية من (كورونا)

"مستشفيات القدس" تؤكد استعداداتها وجاهزيتها لمواجهة الموجة الثانية من (كورونا)

وزير الزراعة يبحث مع سفيرة الدنمارك سبل دعم وتشجيع الاستثمارات الزراعية

وزير الزراعة يبحث مع سفيرة الدنمارك سبل دعم وتشجيع الاستثمارات الزراعية

الهرفي يُسلّم رسالة الرئيس محمود عباس للرئيس البورندي

الهرفي يُسلّم رسالة الرئيس محمود عباس للرئيس البورندي

الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يُوجه رسائل لأعضاء مجلس الأمن والرباعية بشأن &#34;الضم&#34;

الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يُوجه رسائل لأعضاء مجلس الأمن والرباعية بشأن "الضم"

بيت لحم: المواطنون في بتير يطردون مستوطنين ويزيلون خيمة وضعوها فوق أراضيهم

بيت لحم: المواطنون في بتير يطردون مستوطنين ويزيلون خيمة وضعوها فوق أراضيهم

منوعات

هيفاء وهبي تقدم شكوى جديدة ضد محمد وزيري

هيفاء وهبي تقدم شكوى جديدة ضد محمد وزيري

بعد أيام من نشر صورته مع والدته.. الموت يفجع حمادة هلال

بعد أيام من نشر صورته مع والدته.. الموت يفجع حمادة هلال

هنا الزاهد تُوثق لحظة تعرضها للتحرش من سائقي نقل

هنا الزاهد تُوثق لحظة تعرضها للتحرش من سائقي نقل

توم هانكس يروي تفاصيل مرعبة خلال فترة مرضه بـ(كورونا)

توم هانكس يروي تفاصيل مرعبة خلال فترة مرضه بـ(كورونا)

طبيب رجاء الجداوي يكشف كواليس الساعات الأخيرة وأسماء أحب الناس إليها

طبيب رجاء الجداوي يكشف كواليس الساعات الأخيرة وأسماء أحب الناس إليها

التقطت (كورونا) في عزاء زوجها.. كيف علقت صفاء أبوالسعود على وفاة رجاء الجداوي؟

التقطت (كورونا) في عزاء زوجها.. كيف علقت صفاء أبوالسعود على وفاة رجاء الجداوي؟

يحيي الفخراني يعلن وصيته لأولاده بسبب ماحدث مع رجاء الجداوي

يحيي الفخراني يعلن وصيته لأولاده بسبب ماحدث مع رجاء الجداوي

محمد رمضان بإطلالة ماسية.. وسعر فلكي لساعته الجديدة

محمد رمضان بإطلالة ماسية.. وسعر فلكي لساعته الجديدة

حكم قضائي لصالح أحمد الفيشاوي ضد هند الحناوي

حكم قضائي لصالح أحمد الفيشاوي ضد هند الحناوي

فان دام ينعي رجاء الجداوي بصورة تجمعهما: &#34;أنا مصدوم&#34;

فان دام ينعي رجاء الجداوي بصورة تجمعهما: "أنا مصدوم"

عربي

مصر: وصول 1075 عاملاً من الكويت في ثاني إجلاء خلال أسبوع

مصر: وصول 1075 عاملاً من الكويت في ثاني إجلاء خلال أسبوع

البنك المركزي السعودي ينفي تجميد حسابات بنكية للعمالة الوافدة

البنك المركزي السعودي ينفي تجميد حسابات بنكية للعمالة الوافدة

إيطاليا: لبنان يمرّ بمرحلة دقيقة وسنواصل دعمه

إيطاليا: لبنان يمرّ بمرحلة دقيقة وسنواصل دعمه

وفاة الأمير خالد بن سعود بن عبدالعزيز

وفاة الأمير خالد بن سعود بن عبدالعزيز