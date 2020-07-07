بيت لحم: المواطنون في بتير يطردون مستوطنين ويزيلون خيمة وضعوها فوق أراضيهم



وأوضح بريجية في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) صباح اليوم الثلاثاء، أن سلطات الاحتلال والمستوطنين، يهدفون من خلال هذه الاعتداءات المتكررة على أراضي المواطنين في بلدة بتير إلى فرض وقائع جديدة على الأرض؛ ليُصار فيما بعد إلى تثبيت ملكية هذه الأراضي لصالح شركة استيطانية.



وطالب بريجية، المواطنين في البلدة بالتعاون مع الهيئة، وتقديم الأوراق التي تثبت ملكية أراضيهم بشكل سريع؛ لتثبيت حدودها في الطابو.





رام الله - دنيا الوطنقال مدير هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم، حسن بريجية: إنه تمت إزالة الخيمة، التي نصبها مستوطن في قرية بتير، وطرده من قبل المواطنين.