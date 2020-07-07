توقيع ميثاق شرف لمنع التجمعات والالتزام بالبروتوكولات الصحية

وأشارت المحافظ غنام إلى أن التكامل بين كافة المؤسسات والتنظيمات ورجال الإصلاح، ولجان الطوارئ، والهيئات المحلية والبلدية والأجهزة الأمنية، وكل منتمٍ، يفرز نتائج إيجابية لصالح مواطنينا، والحفاظ على السلم الأهلي، والخروج من الأزمة بأقل الأضرار.







رام الله - دنيا الوطنتحت رعاية محافظ رام الله والبيرة، د. ليلى غنام، واستجابة لدعوة رئيس الوزراء، د. محمد اشتية، وقع ممثلون عن الفعاليات والمؤسسات والجمعيات والمجالس والهيئات المحلية والبلديات والقوى الوطنية، ورجال الإصلاح في المحافظة، ميثاق شرف وطني، ينص على التقيد بالبروتوكولات الصحية الداعية لعدم التجمع، خاصة فيما يتعلق بالأعراس وبيوت العزاء، وكل ما من شأنه نشر الوباء.وأكدت غنام خلال لقاء عقدته في مكتبها اليوم الثلاثاء، أن الميثاق يأتي تنفيذاً لتوجيهات رئيس الوزراء د. محمد اشتية، واسناداً للقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء، وبسط سلطة القانون والنظام في كافة قرى وبلدات ومخيمات المحافظة، حرصاً على صحة وسلامة مواطنينا، ولمنع تفشي فيروس (كورونا).وتوجهت بالتحية لكافة طلاب الثانوية العامة وعائلاتهم، داعية أبناء شعبنا، ونحن على أبواب الاعلان عن نتائج امتحان التوجيهي، بالتحلي بالمسؤولية، وعدم تحويل أفراحنا لأتراح من خلال إطلاق الألعاب النارية والتجمهر، وإقامة الاحتفالات التي قد تكون سبباً لنشر الوباء.ولفتت غنام إلى أنه سيتم عقد لقاءات في كافة مناطق المحافظة؛ للتوقيع على الميثاق، متمنية على كافة مؤسسات المجتمع المدني ورجال الإصلاح التوقيع عليه، والتقييد بتطبيقه.وثمنت غنام، جهود كافة الشركاء، والأجهزة الأمنية والطواقم الطبية العاملة في الميدان، التي يترتب عليها جهود مضاعفة، وتقوم بأدوار متميزة؛ حفاظاً على أمن وسلامة مواطنينا.