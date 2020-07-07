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مصر: وصول 1075 عاملاً من الكويت في ثاني إجلاء خلال أسبوع

مصر: وصول 1075 عاملاً من الكويت في ثاني إجلاء خلال أسبوع
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت السلطات المصرية، الاثنين، إجلاء 1075 عاملًا من الكويت، في ثاني عملية إجلاء للعمال المصريين من الكويت خلال أسبوع، جراء تفشي فيروس (كورونا).

وأفاد بيان لمجلس الوزراء المصري، بـ "وصول 7 رحلات طيران، تقل 1075 عاملاً مصرياً من العالقين بالكويت"، وفق (الأناضول).

والخميس، أعلنت السلطات المصرية، إجلاء 930 عاملًا من الكويت، على متن 6 رحلات طيران، ضمن عمليات إجلاء الرعايا من الخارج جراء تفشي (كورونا).

وفي أيار/ مايو الماضي، أوقفت السلطات الكويتية، مصريين مخالفين لنظام الإقامات، جراء قيامهما بأعمال شغب وعنف؛للمطالبة بالعودة إلى بلادهم.

ورداً على ذلك، أعلنت السلطات المصرية آنذاك، تسيير رحلات طيران استثنائية، لإجلاء نحو 6 آلاف من رعاياها، كانوا متواجدين في مراكز إيواء بالكويت، وعودتهم إلى بلادهم.

ومؤخراً، خففت عدة دول عربية، بينها مصر والكويت، إجراءات احترازية فرضتها للحد من تفشي (كورونا) قبل نحو 3 أشهر، أبرزها عودة حركة الطيران.

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