هيئة الأسرى: الاحتلال يُواصل عزل الأسير الجاغوب بظروف صعبة

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رام الله - دنيا الوطن

أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الأحد، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي، تواصل منذ أسبوع، عزل الأسير وائل الجاغوب، بزنازين العزل الانفرادي بظروف صعبة وسيئة.



وقالت الهيئة: إنه جرى نقل الأسير الجاغوب من سجن (جلبوع) إلى زنازين العزل في سجن (مجدو) الأحد الماضي، في غرفة ضيقة سيئة التهوية والإنارة، ومغيب عن العالم الخارجي، وممنوع من زيارة ذويه منذ مدة طويلة.



يذكر، أن الأسير الجاغوب، كان قد اعتقل في العام 2001، وحكم عليه بالسجن المؤبد، وتصل مجموع سنوات اعتقاله حتى اليوم إلى 25 عاماً.