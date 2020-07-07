صحة غزة: لا إصابات جديدة بفيروس (كورونا) في القطاع





رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الصحة، بقطاع غزة، اليوم الثلاثاء، أنها لم تسجل أي إصابة جديدة بفيروس (كورونا)، بعد إجراء 38 عينة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية.وأفادت صحة غزة، في تقريرها اليومي حول الوباء، أن اجمالي عدد العينات التي تم فحصها للحالات المشتبهة 12964 عينة، منها 12892 عينة سلبية و72 عينة إيجابية.وفيما التقرير اليومي المحدث الذي يصدره مركز المعلومات بوزارة الصحة في قطاع غزة حول فايروس كورونا الجديد (كوفيد19) (باللغتين العربية والانجليزية).