عاجل

  • "مستشفيات القدس" تؤكد استعداداتها وجاهزيتها لمواجهة الموجة الثانية من (كورونا)

دولي

تركيا: مجسمان بدلاً من العروسين لقبول (نقوط) الزفاف

تركيا: مجسمان بدلاً من العروسين لقبول (نقوط) الزفاف
رام الله - دنيا الوطن
ابتكر مدير إحدى صالات الأفراح التركية، طريقة لتقديم (النقوط) للعروسين، مع مراعاة التدابير الوقائية من فيروس (كورونا).

ففي حفل زفاف العروسين، يونس إمره، وأزغي أوصلانماز، بولاية "قره بوك"، الأحد، فوجئ المدعوون، عند إحضار مجسمين للعروسين، لكي يعلق الضيوف عليها النقوط (الهدايا من الحلي والمال)، وفق ما نقلته (الأناضول).

وفي تصريح للصحفيين، قال مدير صالة الأفراح أرسين أصلان، إن الصالة بدأت بتنظيم واستقبال حفلات الزفاف اعتباراً من 1 تموز/ يوليو، بعد توقف استمر لشهور بسبب (كورونا).

وأضاف أصلان: "امتثالاً للتدابير، منعنا الاحتكاك المباشر بين العروسين وبين المدعوين، كانت الفكرة وضع صندوق للنقوط، ولكن فكرنا بطريقة أفضل، وهي وضع مجسمين للعروسين".

ولفت أصلان إلى أنّ صالة الأفراح، تستوعب ألف شخص، إلا أنهم خفضوا العدد إلى 300 مراعاة لقواعد التباعد الاجتماعي.

أخبار ذات صلة

أول استقالة في الجهاز الصحي الإسرائيلي على خلفية أزمة فيروس (كورونا)

أول استقالة في الجهاز الصحي الإسرائيلي على خلفية أزمة فيروس (كورونا)

الأمم المتحدة: قتل أمريكا لقاسم سليماني &#34;غير قانوني&#34;

الأمم المتحدة: قتل أمريكا لقاسم سليماني "غير قانوني"

الأميبا &#34;آكلة الدماغ&#34; الخطيرة تظهر في فلوريدا

الأميبا "آكلة الدماغ" الخطيرة تظهر في فلوريدا

اعتقال إسرائيلي هدد باغتيال نتنياهو عبر (تويتر)

اعتقال إسرائيلي هدد باغتيال نتنياهو عبر (تويتر)

رئيس البرازيل يخضع لفحص (كورونا) بعد ظهور الأعراض عليه

رئيس البرازيل يخضع لفحص (كورونا) بعد ظهور الأعراض عليه

بكين: لا إصابات مؤكدة منقولة محلياً بـ (كورونا)

بكين: لا إصابات مؤكدة منقولة محلياً بـ (كورونا)

(كورونا) عالمياً: أكثر من 540 ألف وفاة و11 مليوناً و732 ألف إصابة

(كورونا) عالمياً: أكثر من 540 ألف وفاة و11 مليوناً و732 ألف إصابة

إسرائيل: المصادقة على قانون يُخول الحكومة فرض قيود لمكافحة (كورونا)

إسرائيل: المصادقة على قانون يُخول الحكومة فرض قيود لمكافحة (كورونا)

التعليقات

الدنيا حكايات

رسالة مفتوحة للرئيس عبد الفتاح السيسي

رسالة مفتوحة للرئيس عبد الفتاح السيسي

شؤون فلسطينية

إخطارات بمصادرة 300 دونم من أراضي عرب المليحات بأريحا

إخطارات بمصادرة 300 دونم من أراضي عرب المليحات بأريحا

مطالبات أوروبية بتوجيه رسالة واضحة لإسرائيل بأن مشروع الضم لن يمر دون عواقب

مطالبات أوروبية بتوجيه رسالة واضحة لإسرائيل بأن مشروع الضم لن يمر دون عواقب

الحكم بالسجن لـ 17 شهرا وغرامة مالية على طفل من بلدة يعبد

الحكم بالسجن لـ 17 شهرا وغرامة مالية على طفل من بلدة يعبد

الديمقراطية تدعو غوتيريش ومؤسسات المنظمة الدولية لتوفير الحماية لشعبنا

الديمقراطية تدعو غوتيريش ومؤسسات المنظمة الدولية لتوفير الحماية لشعبنا

محافظ طولكرم: تسجيل أربع إصابات جديدة بفيروس (كورونا)

محافظ طولكرم: تسجيل أربع إصابات جديدة بفيروس (كورونا)

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى

رائد بركات: التعليم الإلكتروني أوصل الطلبة لبر الأمان وتم إيقاف المساقات العملية

رائد بركات: التعليم الإلكتروني أوصل الطلبة لبر الأمان وتم إيقاف المساقات العملية

لماذا انخفضت ساعات وصل التيار الكهربائي في قطاع غزة؟

لماذا انخفضت ساعات وصل التيار الكهربائي في قطاع غزة؟

منوعات

بعد أيام من نشر صورته مع والدته.. الموت يفجع حمادة هلال

بعد أيام من نشر صورته مع والدته.. الموت يفجع حمادة هلال

هنا الزاهد تُوثق لحظة تعرضها للتحرش من سائقي نقل

هنا الزاهد تُوثق لحظة تعرضها للتحرش من سائقي نقل

توم هانكس يروي تفاصيل مرعبة خلال فترة مرضه بـ(كورونا)

توم هانكس يروي تفاصيل مرعبة خلال فترة مرضه بـ(كورونا)

طبيب رجاء الجداوي يكشف كواليس الساعات الأخيرة وأسماء أحب الناس إليها

طبيب رجاء الجداوي يكشف كواليس الساعات الأخيرة وأسماء أحب الناس إليها

التقطت (كورونا) في عزاء زوجها.. كيف علقت صفاء أبوالسعود على وفاة رجاء الجداوي؟

التقطت (كورونا) في عزاء زوجها.. كيف علقت صفاء أبوالسعود على وفاة رجاء الجداوي؟

يحيي الفخراني يعلن وصيته لأولاده بسبب ماحدث مع رجاء الجداوي

يحيي الفخراني يعلن وصيته لأولاده بسبب ماحدث مع رجاء الجداوي

محمد رمضان بإطلالة ماسية.. وسعر فلكي لساعته الجديدة

محمد رمضان بإطلالة ماسية.. وسعر فلكي لساعته الجديدة

حكم قضائي لصالح أحمد الفيشاوي ضد هند الحناوي

حكم قضائي لصالح أحمد الفيشاوي ضد هند الحناوي

فان دام ينعي رجاء الجداوي بصورة تجمعهما: &#34;أنا مصدوم&#34;

فان دام ينعي رجاء الجداوي بصورة تجمعهما: "أنا مصدوم"

لبنانية تتشاجر مع زوجها بسبب نادين نجيم.. والفنانة تتدخل

لبنانية تتشاجر مع زوجها بسبب نادين نجيم.. والفنانة تتدخل

عربي

البنك المركزي السعودي ينفي تجميد حسابات بنكية للعمالة الوافدة

البنك المركزي السعودي ينفي تجميد حسابات بنكية للعمالة الوافدة

إيطاليا: لبنان يمرّ بمرحلة دقيقة وسنواصل دعمه

إيطاليا: لبنان يمرّ بمرحلة دقيقة وسنواصل دعمه

وفاة الأمير خالد بن سعود بن عبدالعزيز

وفاة الأمير خالد بن سعود بن عبدالعزيز

شاهد: لحظة اغتيال المحلل السياسي العراقي هشام الهاشمي

شاهد: لحظة اغتيال المحلل السياسي العراقي هشام الهاشمي