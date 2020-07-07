شؤون فلسطينية

بطاركة ورؤساء كنائس القدس تصدر بياناً مهماً حول عقارات باب الخليل

بطاركة ورؤساء كنائس القدس تصدر بياناً مهماً حول عقارات باب الخليل
رام الله - دنيا الوطن
صدر ظهر الثلاثاء، بيان عن بطاركة ورؤساء كنائس القدس حول عقارات باب الخليل، أكدوا فيه أن قضية عقارات باب الخليل لا تؤثر على بطريركية الروم الارثوذكس المقدسية فقط بل ستؤذي الؤام بين المجتمعات المختلفة في المدينة.

وإليكم  نص البيان كما وصل "دنيا الوطن":
نحن، بطاركة ورؤساء الكنائس والمجتمع المسيحي في القدس، نقف متحدين لحماية الوضع القائم "الستاتيكو" التاريخي المتعلق بالأماكن المُقدسة وحقوق الكنائس المتعارف عليها دولياً.

وننظر لقضية عقارات باب الخليل في القدس على انها تهديد حقيقي لتفاهمات الوضع القائم "الستاتيكو".

كما نعبر عن قلقنا من قرار المحكمة المركزية بالقدس والتي تجاهلت الاثباتات التي قدمتها بطريركية الروم الارثوذكس المقدسية لإثبات فساد الصفقة المشبوهة المتعلقة بعقارات باب الخليل.

ونعبر ككنائس القدس عن دعمنا المطلق لبطريركية الروم الارثوذكس المقدسية في سعيها لنيل الحق والعدل.

ونحن لا ننظر الى قضية عقارات باب الخليل على انها قضية خلاف على عقارات، بل على انها محاولة لمجموعات متطرفة للسيطرة الممنهجة على قدسية مدينة القدس، وتدمير اقدس الأماكن لمسيحي العالم وقِبلة حجهم، واضعاف الوجود المسيحي الأصيل في المدينة المُقدسة.

وان قضية عقارات باب الخليل لا تؤثر على بطريركية الروم الارثوذكس المقدسية فقط بل ستؤذي الؤام بين المجتمعات المختلفة في المدينة.

نحن نطالب الحكومة بالتحرك لحماية التواجد والارث المسيحي والاماكن المُقدسة في البلدة القديمة بالقدس، وحقوق سكان حي النصارى فيها. 

فهذه المقدسات ينظر اليها اكثر من ملياري مسيحي حول العالم على انها موقع صُلب ايمانه وتجسيد للحياة الايمانية لمسيحي الأراضي المُقدسة، ونحن متحدين بإيماننا بقول الكتاب المقدس "دعوا العدل ينزل مثل الماء.

والبر مثل تيار مستمر."

·        البطريرك ثيوفيلوس الثالث، بطريركية الروم الأرثوذكس المقدسية

·        البطريرك نورهان مانوجيان، بطريركية الأرمن الأرثوذكس

·        رئيس الأساقفة بيرباتيستا بيتسابالا، القاصد رسولي، البطريركية اللاتينية

·        الاب فرانشيسكو باتون، حراسة الأرضي المقدسة

·        المطران الأنبا أنطونيوس، البطريركية القبطية الأرثوذكسية

·        النائب البطريركي الأب جبريل داهو، البطريركية السريانية الأرثوذكسية

·        رئيس الأساقفة أبا إمباكوب، البطريركية الأرثوذكسية الإثيوبية

·        المطران ياسر العياش، بطريركية الروم الكاثوليك

·        المطران موسى الحاج، البطريركية المارونية

·        المطران سهيل دواني، الكنيسة الأسقفية العربية بالقدس والشرق الأوسط

·        المطران إبراهيم ساني عازار، الكنيسة الإنجيلية اللوثرية في الأردن والأرض المقدسة

·        الأب أفرام سمعان، البطريركية السريانية الكاثوليكية

·        القس جوزيف نرسيس زاباريان، بطريركية الأرمن الكاثوليك

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