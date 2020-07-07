شؤون فلسطينية

الإعلام الحكومي: إعادة فتح الأسواق المركزية بغزة السبت المقبل

الإعلام الحكومي: إعادة فتح الأسواق المركزية بغزة السبت المقبل
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أعلن المكتب الإعلامي الحكومي، بغزة، عن إعادة فتح الأسواق المركزية في كافة محافظات القطاع، بدءًا من السبت المقبل. 

وقال المكتب، إن قرار إعادة فتح الأسواق، جاء بناءً على مداولات لجنة متابعة العمل الحكومي خلال جلستها اليوم. 

وأكد أن بلديات القطاع وشرطة البلديات التابعة لوزارة الداخلية، ستتابع تنفيذ إجراءات السلامة والوقاية الموصى بها من قبل وزارة الصحة، خلال فتح الأسواق، لا سيّما إلزام أصحاب البسطات بتطبيق إجراءات التباعد، وارتداء الكمامات. 

وكانت لجنة الطوارئ الحكومية، قررت إغلاق الأسواق الشعبية الأسبوعية، ضمن إجراءاتها الاحترازية لمكافحة وباء (كورونا) حفاظاً على سلامة المواطنين.

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