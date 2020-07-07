الزراعة: نتوقع استهلاك 42 ألف رأس مواشٍ بالعيد.. وستدخل الحجر وتُفحص من (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

أكدت وزارة الزراعة، بغزة، توفر الأضاحي في أسواق القطاع بكميات جيدة هذا العام، متوقعة أن يتم استهلاك 30 ألف رأس من الأغنام و12 ألفاً من العجول خلال هذا الموسم.



وقال المتحدث باسم الوزارة أدهم البسيوني، وفقاً لـ (الرأي) الحكومية: إن طواقم الوزارة، شرعت بتشديد الإجراءات الصحية على الأضاحي في ظل أزمة وباء (كورونا).



وأوضح، أن الإجراءات تتمثل في فرض الحجز الزراعي على الأضاحي منذ دخولها عبر (معبر كرم أبو سالم) باستخدام أدوات التعقيم المعمول بها، وحجزها في المحجر الصحي، وأخذ عينات منها، ومتابعة الأوضاع الصحية للأضاحي في المزارع.



وذكر البسيوني، أنه تم تشكيل لجنة لتهيئة المسالخ في القطاع لذبح الأضاحي، من خلال تطبيق المواصفات الفنية في الدليل الخاص بذلك.