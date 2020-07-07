التربية والتعليم توضح آلية نشر نتائج الثانوية العامة





في ذات السياق، أكد وكيل وزارة التربية والتعليم بغزة، زياد ثابت، على وجود اتفاق مع الوزارة برام الله على نشر نتائج الثانوية العامة الكترونيًا برقم الجلوس عند الساعة الثامنة من صباح السبت القادم.





وأشار أنه سيتم توزيع الشهادات في اليوم التالي.

رام الله - دنيا الوطنأعلنت لجنة الامتحانات في وزارة التربية والتعليم، اليوم، أن نتائج امتحان الثانوية العامة ستكون يوم السبت 11/7/2020 فيتمام الساعة الثامنة صباحاً وفقاً لقرار مجلس الوزراء، إذ ستنشر النتائج إلكترونياً على النحو الآتي:الموقع الخاص بالثانوية العامة لهذا العام (www.psge.ps) من خلال مواقع الوزارة والمديريات وصفحاتها الإلكترونية عبر الرسائل القصيرة (SMS) المجانية من خلال شركات الاتصالات الفلسطينية.كما ستوزع كشوف الطلبة اعتباراً من يوم الأحد 12/7/2020 وفق ترتيب خاص في مديريات التربية والتعليم بما يضمن إجراءات السلامة العامة.