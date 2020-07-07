نتنياهو: إسرائيل مستعدة لإجراء مفاوضات مع الفلسطينيين بناء على خطة (ترامب)

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، عن استعداد إسرائيل لإجراء مفاوضات مع الطرف الفلسطيني، بناء على خطة السلام، التي طرحها الرئيس دونالد ترامب.



وأضاف نتنياهو، خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، أمس، أن خطة السلام التي طرحها الرئيس دونالد ترامب، تتحلى بالخلاقة وبالواقعية ولا تكرر الصيغ الفاشلة التي طرحت في الماضي.





من جانبه، قال رئيس وزراء بريطانيا، بوريس جونسون، لنظيره الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إنه قلق من خطط كيان الاحتلال الإسرائيلي لضم أجزاء من الضفة الغربية من جانب واحد، حسبما أفاد المتحدث باسم داونينغ ستريت.



وأشار المتحدث إلى أن: رئيس الوزراء أظهر مخاوفه بشأن خطط ضم أجزاء من الضفة الغربية، من جانب واحد، وحذر من أن ذلك سيعيق احتمالات السلام في المنطقة".



و أكد داونينغ ستريت، أن جونسون أخبر نتنياهو، أنه لديه "دعمه الشخصي" وطلب منه استئناف المحادثات مع فلسطين.



واتفق جونسون ونتنياهو على أن تعمل المملكة المتحدة وإسرائيل معاً على التجارة، ومكافحة جائحة فيروس (كورونا).

رام الله - دنيا الوطن