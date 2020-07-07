محافظ طولكرم: تسجيل أربع إصابات جديدة بفيروس (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

قال محافظ طولكرم، عصام أبو بكر، بأنه تم تسجيل (4) إصابات بفيروس (كورونا) في محافظة طولكرم، منها حالتان في بلدة عتيل شمال طولكرم، وطفلان في إكتابا.



وأشار المحافظ أبو بكر في تصريح صحفي، إلى أن الحالات تضمنت إصابتين في عتيل، بالإضافة لإصابتين لطفلين من إكتابا، كانوا في زيارة مع والدتهم لذويها في إحدى المحافظات.



وشدد المحافظ أبو بكر على أهمية التقيد بالإجراءات الوقائية، وأخذ شروط السلامة العامة، حفاظاً على صحة المواطنين وسلامتهم، مشيراً إلى أن طواقم الصحة، تعمل على تحديد الخريطة الوبائية للحالات الجديدة التي أعلن عنها اليوم.



