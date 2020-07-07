عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى

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رام الله - دنيا الوطن

اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم الثلاثاء، باحات المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة، تحت حماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.



وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس المحتلة، أن 66 مستوطناً برفقة طلاب يهود، اقتحموا المسجد الأقصى، ونظموا جولات استفزازية في باحاته.



وأوضحت أن مرشدين يهوداً، قدموا للمستوطنين شروحات عن "الهيكل" المزعوم، خلال اقتحامهم، وحاول بعضهم أداء طقوس تلمودية في المسجد.



وتواصل مجموعات المستوطنين اقتحاماتها اليومية للمسجد الأقصى المبارك، وبدعوات من جماعة "الهيكل" والجماعات الاستيطانية، وسط حماية ودعم سلطات الاحتلال.



ويتعمد المستوطنون ممارسة اعتداءات جديدة في باحات المسجد الأقصى في الآونة الأخيرة، تضمنت دخول مستوطنة لمباركة زفافها، واعتداء على سُبل المياه، وتدنيسها خلال الجولات الاستفزازية، إضافة إلى حمل السلاح، بدعم وحماية شرطة الاحتلال.



وبالتزامن مع حماية الاحتلال لاقتحامات المستوطنين وممارساتهم التدنيسية وجولاتهم الاستفزازية، ينتهج سياسية الإبعاد عن مدينة القدس المحتلة، والمسجد الأقصى بحق المقدسيين والمرابطين والمرابطات، وحراس المسجد.



ورصد تقرير للمكتب الإعلامي لحركة (حماس) في الضفة الغربية، اقتحام (1801) مستوطناً للمسجد الأقصى المبارك الشهر الماضي، مقابل (75) مستوطناً، اقتحموا الأقصى خلال شهر أيار/ مايو السابق، وبلغ عدد المبعدين عن الأقصى (48) مبعداً، على رأسهم الشيخ عكرمة صبري، رئيس الهيئة الإسلامية العليا، خطيب المسجد الأقصى.