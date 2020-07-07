رائد بركات: التعليم الإلكتروني أوصل الطلبة لبر الأمان وتم إيقاف المساقات العملية

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رام الله - دنيا الوطن

قال مدير عام التعليم الجامعي في وزارة التعليم العالي، رائد بركات، إنه تم التوصل إلى صيغة بخصوص أسس قبول الطلبة في مؤسسات التعليم العالي في الداخل والخارج، بناء على دراسات وتغذية راجعة من مؤسسات التعليم العالي ومناقشات مع النقابات المعنية.



وأضاف بركات في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) صباح اليوم الثلاثاء، التعليم الالكتروني في فلسطين أوصل الطلبة إلى بر الأمان، وتخرج عدد منهم، وتم السماح لبعض الجامعات بعودة الحياة إلى طبيعتها بسبب وجود بعض المساقات العملية، لكن وبسبب عودة الموجة الثانية من الفيروس، تم إيقاف كل المساقات العملية حفاظاً على سلامة الطلبة.



وأوضح بركات، أنه وبناء على مستجدات الحالة الوبائية، وتوصيات وزارة الصحة، وتقييم الوضع الوبائي في فلسطين، سيتم اتخاذ القرار المناسب، فيما يتعلق بالفصل الدراسي الأول لعام 202- 2021 إن كان إلكترونياً أو غير ذلك، مشيراً إلى أنه من اختصاصات الوزارة التخطيط للتعليم العالي، ووضع سياسات عامه له، ودراسة جميع المستجدات، وعمل الدراسات المطلوبة لرفعها لمجلس التعليم العالي، واتخاذ القرارات المناسبة.