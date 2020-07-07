عاجل

  • الإعلام الحكومي: إعادة فتح الأسواق المركزية بغزة السبت المقبل

شؤون فلسطينية

فلسطين: تسجيل 306 إصابات جديدة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة

فلسطين: تسجيل 306 إصابات جديدة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 306 إصابات جديدة بفيروس (كورونا) خلال الـ 24 ساعة الماضية، بمحافظات الضفة الغربية. 

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان مقتضب، عبر صفحتها الرسمية على (فيسبوك) أن الإصابات 306 بينها 278 في محافظة الخليل، و8 في ضواحي القدس، 8 محافظة بيت لحم، 4 محافظة طولكرم، 6 محافظة رام الله والبيرة، و2 محافظة نابلس.

وبلغ عدد الحالات الموجودة في غرف العناية المكثفة 23 حالة، وجميعها تتلقى العلاجات حسب البروتوكول الفلسطيني، بينها 6 حالات موصولة بأجهزة التنفس الاصطناعي، والحالات موزعة على النحو التالي: (9 محافظة الخليل، 2 محافظة نابلس، 7 محافظة بيت لحم، 5 في هوغوتشافيز بمحافظة رام الله والبيرة).

وسجلت وزارة الصحة 3 حالات تعافٍ في محافظة نابلس لمرضى مصابين بفيروس (كورونا)، مؤكدة أن هناك 3 آلاف عينية قيد الفحص من مختلف المحافظات الفلسطينية. 

وأوضحت الصحة، أن عدد الحالات النشطة الكلي (4402)، 
وعدد حالات التعافي (668)، وعدد حالات الوفاة (22).

أخبار ذات صلة

الإعلام الحكومي: إعادة فتح الأسواق المركزية بغزة السبت المقبل

الإعلام الحكومي: إعادة فتح الأسواق المركزية بغزة السبت المقبل

الحكم بالسجن لـ 17 شهرا وغرامة مالية على طفل من بلدة يعبد

الحكم بالسجن لـ 17 شهرا وغرامة مالية على طفل من بلدة يعبد

حماس: لا نسعى للحرب لكنّنا على جهوزية عالية لصد أي عدوان محتمل

حماس: لا نسعى للحرب لكنّنا على جهوزية عالية لصد أي عدوان محتمل

الديمقراطية تدعو غوتيريش ومؤسسات المنظمة الدولية لتوفير الحماية لشعبنا

الديمقراطية تدعو غوتيريش ومؤسسات المنظمة الدولية لتوفير الحماية لشعبنا

التربية والتعليم توضح آلية نشر نتائج الثانوية العامة

التربية والتعليم توضح آلية نشر نتائج الثانوية العامة

نتنياهو: إسرائيل مستعدة لإجراء مفاوضات مع الفلسطينيين بناء على خطة (ترامب)

نتنياهو: إسرائيل مستعدة لإجراء مفاوضات مع الفلسطينيين بناء على خطة (ترامب)

محافظ طولكرم: تسجيل أربع إصابات جديدة بفيروس (كورونا)

محافظ طولكرم: تسجيل أربع إصابات جديدة بفيروس (كورونا)

نائب محافظ الخليل: بعض مناطق الخليل لاتصلها الأجهزة الأمنية تُقيم الأعراس والمناسبات

نائب محافظ الخليل: بعض مناطق الخليل لاتصلها الأجهزة الأمنية تُقيم الأعراس والمناسبات

التعليقات

الدنيا حكايات

رسالة مفتوحة للرئيس عبد الفتاح السيسي

رسالة مفتوحة للرئيس عبد الفتاح السيسي

شؤون فلسطينية

الحكم بالسجن لـ 17 شهرا وغرامة مالية على طفل من بلدة يعبد

الحكم بالسجن لـ 17 شهرا وغرامة مالية على طفل من بلدة يعبد

الديمقراطية تدعو غوتيريش ومؤسسات المنظمة الدولية لتوفير الحماية لشعبنا

الديمقراطية تدعو غوتيريش ومؤسسات المنظمة الدولية لتوفير الحماية لشعبنا

محافظ طولكرم: تسجيل أربع إصابات جديدة بفيروس (كورونا)

محافظ طولكرم: تسجيل أربع إصابات جديدة بفيروس (كورونا)

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى

الخارجية: وفاة جديدة بصفوف جاليتنا في السعودية

الخارجية: وفاة جديدة بصفوف جاليتنا في السعودية

أبو بكر: الأسير الغرابلي لا زال في حالة موت سريري

أبو بكر: الأسير الغرابلي لا زال في حالة موت سريري

تجديد الاعتقال الإداري للأسير مؤيد شريم للمرة الثالثة

تجديد الاعتقال الإداري للأسير مؤيد شريم للمرة الثالثة

التربية والتعليم: غداً سيتم الإعلان عن آلية نشر نتائج الثانوية العامة

التربية والتعليم: غداً سيتم الإعلان عن آلية نشر نتائج الثانوية العامة

منوعات

بعد أيام من نشر صورته مع والدته.. الموت يفجع حمادة هلال

بعد أيام من نشر صورته مع والدته.. الموت يفجع حمادة هلال

هنا الزاهد تُوثق لحظة تعرضها للتحرش من سائقي نقل

هنا الزاهد تُوثق لحظة تعرضها للتحرش من سائقي نقل

توم هانكس يروي تفاصيل مرعبة خلال فترة مرضه بـ(كورونا)

توم هانكس يروي تفاصيل مرعبة خلال فترة مرضه بـ(كورونا)

طبيب رجاء الجداوي يكشف كواليس الساعات الأخيرة وأسماء أحب الناس إليها

طبيب رجاء الجداوي يكشف كواليس الساعات الأخيرة وأسماء أحب الناس إليها

التقطت (كورونا) في عزاء زوجها.. كيف علقت صفاء أبوالسعود على وفاة رجاء الجداوي؟

التقطت (كورونا) في عزاء زوجها.. كيف علقت صفاء أبوالسعود على وفاة رجاء الجداوي؟

يحيي الفخراني يعلن وصيته لأولاده بسبب ماحدث مع رجاء الجداوي

يحيي الفخراني يعلن وصيته لأولاده بسبب ماحدث مع رجاء الجداوي

محمد رمضان بإطلالة ماسية.. وسعر فلكي لساعته الجديدة

محمد رمضان بإطلالة ماسية.. وسعر فلكي لساعته الجديدة

حكم قضائي لصالح أحمد الفيشاوي ضد هند الحناوي

حكم قضائي لصالح أحمد الفيشاوي ضد هند الحناوي

فان دام ينعي رجاء الجداوي بصورة تجمعهما: &#34;أنا مصدوم&#34;

فان دام ينعي رجاء الجداوي بصورة تجمعهما: "أنا مصدوم"

لبنانية تتشاجر مع زوجها بسبب نادين نجيم.. والفنانة تتدخل

لبنانية تتشاجر مع زوجها بسبب نادين نجيم.. والفنانة تتدخل

عربي

البنك المركزي السعودي ينفي تجميد حسابات بنكية للعمالة الوافدة

البنك المركزي السعودي ينفي تجميد حسابات بنكية للعمالة الوافدة

إيطاليا: لبنان يمرّ بمرحلة دقيقة وسنواصل دعمه

إيطاليا: لبنان يمرّ بمرحلة دقيقة وسنواصل دعمه

وفاة الأمير خالد بن سعود بن عبدالعزيز

وفاة الأمير خالد بن سعود بن عبدالعزيز

شاهد: لحظة اغتيال المحلل السياسي العراقي هشام الهاشمي

شاهد: لحظة اغتيال المحلل السياسي العراقي هشام الهاشمي