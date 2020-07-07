فلسطين: تسجيل 306 إصابات جديدة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة





وأوضحت الصحة، أن عدد الحالات النشطة الكلي (4402)،

وعدد حالات التعافي (668)، وعدد حالات الوفاة (22).

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 306 إصابات جديدة بفيروس (كورونا) خلال الـ 24 ساعة الماضية، بمحافظات الضفة الغربية.وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان مقتضب، عبر صفحتها الرسمية على (فيسبوك) أن الإصابات 306 بينها 278 في محافظة الخليل، و8 في ضواحي القدس، 8 محافظة بيت لحم، 4 محافظة طولكرم، 6 محافظة رام الله والبيرة، و2 محافظة نابلس.وبلغ عدد الحالات الموجودة في غرف العناية المكثفة 23 حالة، وجميعها تتلقى العلاجات حسب البروتوكول الفلسطيني، بينها 6 حالات موصولة بأجهزة التنفس الاصطناعي، والحالات موزعة على النحو التالي: (9 محافظة الخليل، 2 محافظة نابلس، 7 محافظة بيت لحم، 5 في هوغوتشافيز بمحافظة رام الله والبيرة).وسجلت وزارة الصحة 3 حالات تعافٍ في محافظة نابلس لمرضى مصابين بفيروس (كورونا)، مؤكدة أن هناك 3 آلاف عينية قيد الفحص من مختلف المحافظات الفلسطينية.