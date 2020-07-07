أبو بكر: الأسير الغرابلي لا زال في حالة موت سريري





رام الله - دنيا الوطنأعلن رئيس هيئة شؤون الاسرى والمحررين اللواء قدري أبوبكر ان الأسير سعدي الغرابلي لا زال في حالة موت سريري، وسط توقعات ان ترفع إدارة مصلحة السجون أجهزة التنفس عنه في أية لحظة.وأوضح أبو بكر في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) صباح اليوم الثلاثاء، أن محامي الهيئة سيتوجهون لسجن ايشل من اجل الوقوف على حالته وذلك اذا ما تم السماح لذلك من قبل إدارة السجون مؤكدا ان الأسير الغرابلي لم يكن مشخصا لدى الهيئة من الحالات الخطيرة ، وتم نقله بشكل مفاجئ إلى المشفى .وأكد أبو بكر أنه إذا ثبت لنا استشهاد الأسير الغرابلي فإنه سيتم المطالبة بتسليم جثمانه ،وتشريحه، وتشييعه إلى مثواه الأخير.يذكر ان الأسير سعدي الغرابلي اعتقل عام 1994، وتعرّض للعزل الانفرادي من عام لمدة اثني عشر عاما وعانى طوال هذه الفترة من أمراض مزمنة كالسكر والضغط وضعف السمع والبصر وتبين في الفترة الأخيرة انه مصاب في السرطان.