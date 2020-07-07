تجديد الاعتقال الإداري للأسير مؤيد شريم للمرة الثالثة

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رام الله - دنيا الوطن

جددت محكمة الاحتلال الإسرائيلي الاعتقال الإداري بحق الأسير مؤيد يوسف شريم (49 عامًا) من مدينة قلقيلية لمدة 4 أشهر إضافية. وذكر مكتب "إعلام الأسرى" أن محكمة سالم العسكرية جددت الاعتقال الإداري للأسير شريم للمرة الثالثة على التوالي، علماً أنه أعيد اعتقاله بتاريخ 8/7/2019 بعد مداهمة منزله، ولم يمضِ على إطلاق سراحه من آخر اعتقال سوى 9 شهور، وأصدرت بحقه قرار اعتقال إداري لمدة 6 شهور.



وأشار إلى أن مخابرات الاحتلال وقبل أن تنتهي مدة الإداري بيومين جددت له لمرة ثانية لستة أشهر أخرى، واليوم جددت له للمرة الثالثة لأربعة شهور بحيث أمضى عام حتى الآن في الإداري.



والأسير شريم أسير سابق كان تحرر من آخر اعتقال له في أكتوبر من العام 2018 بعد اعتقالٍ دام 10 أشهر، إضافة إلى دفع غرامة مالية وأعيد اعتقاله في يوليو من العام 2019.



ويعمل مشرفًا على تدريب فريق النادي الإسلامي في قلقيلية، وهو عضو هيئة إدارية في النادي، ويحمل شهادة الماجستير في التربية الرياضية، واعتقله الاحتلال أكثر من مرة وأمضى عدة سنوات في سجونه.