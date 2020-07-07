التربية والتعليم: غداً سيتم الإعلان عن آلية نشر نتائج الثانوية العامة

صورة تعبيرية

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

قال مدير عام الامتحانات في وزارة التربية والتعليم، محمد عواد، ان لجنة الامتحانات ستجتمع يوم غد لبحث آلية نشر نتائج الثانوية العامة التي ستعلن السبت القادم، مشيراً الى ان كشوف العلامات سيتم تسليمها للمدارس في اليوم التالي للإعلان.



وأشار عواد في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) صباح اليوم الثلاثاء، الى ان امتحانات الثانوية هذا العام مرت في أوضاع غير اعتيادية مشيرا فيما يتعلق بالملاحظات حول طبيعة بعض الأسئلة الى انها تعالج من خلال لجان فنية تخصصية في كل مبحث حيث يتم دراسة الإجابات والاطلاع على معاملات الصعوبة والتمييز في كل امتحان.