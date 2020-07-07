البنك المركزي السعودي ينفي تجميد حسابات بنكية للعمالة الوافدة

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رام الله - دنيا الوطن

نفت مؤسسة النقد العربي السعودي، ما تم تداوله عن توجه البنوك لتجميد الحسابات البنكية للعمالة الوافدة التي تفوق تعاملاتها المالية قيمة الأجور السائدة للمهن التي تمتهنها.



جاء ذلك، بحسب بيان نقلته (روسيا اليوم) عن مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) (البنك المركزي السعودي) على صفحتها في (تويتر) مساء الاثنين.



وأكدت (ساما) في البيان، أن "البنوك والمصارف في المملكة تطبق إجراءات العناية الواجبة لكافة الحسابات البنكية لمختلف العملاء بشكل مستمر، واتخاذ ما يلزم في شأنها، وفق الإجراءات المحددة بموجب الأنظمة والتعليمات ذات العلاقة".