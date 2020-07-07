تمديد إغلاق متحف ياسر عرفات حتى الثلاثاء المقبل

قالت مؤسسة ياسر عرفات: إنه ونظراً لإجراءات الحكومة لعدم تفشي فيروس (كورونا)، فإنها تُعلن عن تمديد إغلاق متحف ياسر عرفات أمام الجمهور اعتباراً من اليوم الثلاثاء الموافق 7/7/2020، إلى يوم الثلاثاء المقبل الموافق 14/7/2020، حرصاً على السلامة العامة.





وأكدت للجمهور، أنه وخلال هذه الفترة، يُمكن الاستفادة من الزيارة الافتراضية للمتحف من خلال الرابط التالي: https://tour.yam.ps/.





ونوهت إلى أن ضريح ياسر عرفات، يبقى مفتوحاً أمام الزوار لقراءة الفاتحة على روح الرئيس المؤسس.



رام الله - دنيا الوطن