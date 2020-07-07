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أول استقالة في الجهاز الصحي الإسرائيلي على خلفية أزمة فيروس (كورونا)

أول استقالة في الجهاز الصحي الإسرائيلي على خلفية أزمة فيروس (كورونا)
البروفسورة سيغال تساديسكي رئيسة قسم الصحة العامة في وزارة الصحة الإسرائيلية
رام الله - دنيا الوطن
كتبت صحيفة (يديعوت أحرنوت) الإسرائيلية: استقالة البروفسورة  سيغال تساديسكي، رئيسة قسم الصحة العامة في وزارة الصحة الإسرائيلية، بسبب عدم رضاها عن التعامل مع الإجراءات الإسرائيلية لمواجهة فيروس (كورونا).

وقالت في رسالة الاستقالة لمدير وزارة الصحة الإسرائيلية: " الانتقال للمرحلة الثانية في إسرائيل كان أسرع وأوسع من دول غربية أخرى".

وتابعت تساديسكي في رسالتها: "لقد توصلت إلى استنتاج مفاده أن الظروف التي تم إنشاؤها حديثًا، بما في ذلك رأيي المهني، غير مقبولة، لم يعد بإمكاني المساعدة على  الأداء الفعال للحد من انتشار الفيروس".

وكانت رئيسة قسم الصحة العامة، نشرت رسالة مطولة حول كيفية مواجهة فيروس (كورونا)، وانتقدت سياسية الإغلاق المناطقي، وادعت أن: "أصوات منكري وجود فيروس (كورونا) ترددت في جزء من الاجتماعات التي شاركت فيها".

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